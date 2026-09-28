Tabellone WTA 1000 Pechino 2026: tutti gli accoppiamenti, Rybakina guida il seeding

Sorteggiato il tabellone principale del WTA 1000 di Pechino 2026, torneo in programma dall’30 settembre all’11 ottobre. Tante le big protagoniste sul cemento cinese: Elena Rybakina affronta il primo torneo da numero uno del mondo, seguita dalla spodestata Aryna Sabalenka, Coco Gauff e Mirra Andreeva. Teste di serie anche Iga Swiatek, e le altre top 10 reduci dalle Final Eight di Billie Jean King Cup 2026, ovvero le campionesse ceche Linda Noskova e Karolina Muchova, e la finalista ucraina Elina Svitolina. Le uniche assenti tra le migliori 10 giocatrici al mondo sono Jessica Pegula (problema fisico non specificato) e Marta Kostyuk (polso destro). Tra le azzurre ci sarà solo Jasmine Paolini, da testa di serie numero 14.
Colpisce l’assenza di Alexandra Eala da uno degli appuntamenti più importanti dello swing asiatico. La filippina ha però intenzione di stare ancora più vicino al suo popolo: parteciperà infatti ai Giochi Asiatici 2026, il cui torneo di tennis è in programma dal 27 settembre al 3 ottobre 2026 a Nagoya, in Giappone.
IL TABELLONE COMPLETO
PARTE ALTA – Primo quarto
(1) Rybakina bye
Starodubtseva vs Charaeva
Kartal vs (Q)
bye (31) Wang
(18) Bouzkova bye
Ito vs Birrell
Zheng vs (Q)
bye (15) Kalinskaya
(9) Bencic bye
Shao vs Zakharova
Kenin vs Krueger
bye (21) Li
(25) Sakkari bye
Lin vs (Q)
Linette vs Siniakova
bye (6) Svitolina
PARTE ALTA – Secondo quarto
(3) Gauff bye
Tararudee vs Osorio
Lys vs Sun
bye (27) Bucsa
(24) Ostapenko bye
Badosa vs Kasatkina
Volynets vs (Q)
bye (13) Mertens
(10) Jovic bye
(Q) vs Qu
(Q) vs Rakhimova
bye (23) Fernandez
(30) Vekic bye
Parks vs Zhu
Gao vs Udvardy
bye (8) Swiatek
PARTE BASSA – Primo quarto
(5) Noskova bye
Ruse vs Tagger
Golubic vs Korneeva
bye (28) Stearns
(19) Alexandrova bye
(Q) vs Gibson
Tjen vs Kalinina
bye (11) Shnaider
(14) Paolini bye
Snigur vs (Q)
Preston vs Korpatsch
bye (22) Parry
(32) Tauson bye
Sherif vs P. Kudermetova
Oliynykova vs Yuan
bye (4) Andreeva
PARTE BASSA – Secondo quarto
(7) Muchova bye
(Q) vs Boulter
(Q) vs (Q)
bye (29) Samsonova
(20) Bejlek bye
(Q) vs Sonmez
Vidmanova vs Timofeeva
bye (12) Osaka
(16) Potapova bye
Joint vs Kraus
McNally vs Yastremska
bye (17) Chwalinska
(26) Bartunkova bye
Marcinko vs Frech
Bondar vs Zarazua
bye (2) Sabalenka