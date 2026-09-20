Coppa Davis 2026, la Spagna travolge il Cile: Final Eight definita

Nella bolgia di Santiago del Cile, con tutto il pubblico contro, Jaume Munar e Pedro Martinez non fanno una piega e distruggono i sogni del Cile con un nettissimo 6-0 6-3 in appena 1 ora e 17 minuti ai danni di Tomas Barrios Vera e Alejandro Tabilo. Con la vittoria del doppio la Spagna si porta sul 3-0 nel tie e si qualifica per le Final Eight di Coppa Davis per riportare “l’insalatiera” a Madrid, dove manca dal 2019.

Nella giornata di sabato 19 settembre, Rafael Jodar (6-0 6-2 contro Cristian Garin) e Daniel Merida (5-7 6-3 6-3 contro Tabilo) avevano spianato la strada ai propri compagni vincendo le rispettive partite di doppio. La squadra capitanata da David Ferrer potrà quindi rilanciare la sfida all’Italia, che vinse l’edizione 2025 battendo proprio la Spagna in finale, e agli altri 6 Paesi che si contenderanno la Coppa Davis dal 24 al 29 novembre a Bologna.

Le squadre qualificate per le Final Eight

Italia (qualificata in quanto Paese ospitante)

Corea del Sud (3-1 vs India)

Austria (3-1 vs Belgio)

Repubblica Ceca (3-2 vs Stati Uniti)

Canada (3-1 vs Francia)

Gran Bretagna (3-0 vs Ecuador)

Germania (3-1 vs Croazia)

Spagna (3-0 vs Cile)

Dove vedere la Coppa Davis

I diritti della competizione anche quest’anno appartengono a SuperTennis, che trasmetterà una selezioni di incontri sul proprio canale (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Tutte le partite integrali saranno invece disponibili sulla piattaforma SuperTennis+ (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).