Montepremi Wta 1000 Pechino 2026: prize money, punti per il ranking

Il montepremi, il prize money e i punti per il ranking del Wta 1000 di Pechino 2026, in programma dal 30 settembre all’11 ottobre. Primo grande torneo asiatico con tanti punti in palio in vista delle Finals di fine anno a Indian Wells. E sotto questo punto di vista pesa il forfait di Marta Kostyuk, con l’ucraina in piena corsa per un posto tra le prime otto. Non sarà l’unica assente, mancheranno anche le statunitense Pegula, Keys e Anisimova, quest’ultima detentrice del titolo. Ci saranno Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. I punti per la vincitrice – come di consueto – restano 1000. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 1000 PECHINO 2026

PRIMO TURNO – $24,335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $36,110 (35 punti)

TERZO TURNO – $61,865 (65 punti)

OTTAVI DI FINALE – $105,720 (120 punti)

QUARTI DI FINALE – $193,645 (215 punti)

SEMIFINALI – $340,190 (390 punti)

FINALISTA – $612,340 (650 punti)

VINCITRICE – $1,151,380 (1000 punti)