Jannik Sinner vince gli Internazionali d’Italia: quanto guadagna? Punti, soldi e montepremi

Jannik Sinner batte Casper Ruud e vince il Masters 1000 di Roma 2026. L’azzurro ha avuto la meglio nella prima sfida stagionale tra i due riuscendo a conquistare il suo sesto 1000 consecutivo – dopo quelli di Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid -, il terzo di fila sulla terra battuta proprio dopo quello nel Principato di Monaco e in Spagna.

LA FUGA DI SINNER NEL RANKING

Sinner campione a Roma: punti, soldi e montepremi

Grazie al trionfo tra le statute del Foro Italico, Sinner ha incassato una cifra significativa pari a 1.007.615 euro. Si è inoltre messo in tasca 1.000 punti, anche se scalati dalla finale raggiunta lo scorso anno, di punti effettivi sono 350, che gli consentono di allungare in classifica ATP su Carlos Alcaraz, con una forbice destinata ad allargarsi tra Roland Garros e la stagione su erba.

MONTEPREMI MASCHILE INTERNAZIONALI d’ITALIA 2026

PRIMO TURNO – € 21.285 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 31.585 (30 punti)

TERZO TURNO – € 54.110 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 92.470 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 169.375 (200 punti)

SEMIFINALE – € 297.550 (400 punti)

FINALE – € 535.585 (650 punti)

VINCITORE – € 1.007.165 (1000 punti)