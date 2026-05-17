Jannik Sinner chiude il cerchio dei 1000: battuto Ruud in finale agli Internazionali d’Italia 2026

Jannik Sinner non si ferma più. Il numero 1 del mondo batte Casper Ruud con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 45 minuti e trionfa agli Internazionali d’Italia 2026. Primo titolo a Roma per l’altoatesino che si prende la rivincita nella capitale dopo la finale persa lo scorso anno contro il 7 volte campione Slam Carlos Alcaraz, diventando così il primo italiano a trionfare al Foro Italico da Adriano Panatta nel 1976. Si tratta del 29esimo torneo ATP vinto per Jannik che allunga a 29 la sua striscia di vittorie consecutive stagionali. A livello 1000, nessuno come l’altoatesino nella storia di questo sport: sesto Masters 1000 consecutivo (Parigi 2025-Roma 2026), 5 su 5 nel 2026 – primo di sempre a vincere i primi 5 tornei 1000 della stagione – e 34esima partita vinta di fila in questa categoria.

LA FINALE

Il numero 1 del mondo, meno arrembante del solito a inizio gara, complici le fatiche della semifinale con Medvedev, sforna una prestazione esemplare, riuscendo ad alzare sempre di più il livello con il passare dei minuti. Come raramente gli capita, l’azzurro subisce il break in apertura, ma è bravo a recuperarlo immediatamente. Nel momento del bisogno, arriva il secondo break per Sinner, confermato nel decimo gioco per chiudere il primo parziale 6-4.

Sulle ali dell’entusiasmo, l’altoatesino comincia il secondo set ottenendo il secondo break consecutivo con un lungolinea di rovescio pazzesco. Ruud ci prova, cercando di essere aggressivo e non lasciare campo a Jannik, che però mantiene a distanza il norvegese, variando il gioco anche con la palla corta, una soluzione su cui ha lavorato tanto negli ultimi mesi. Le prime vere difficoltà al servizio per Sinner arrivano nell’ottavo gioco, in cui l’italiano è costretto ad annullare la prima palla break del parziale per fare 5-3. Nel decimo game, Jannik non trema e archivia la finale con un doppio 6-4, diventando il primo giocatore di sempre a vincere 6 Masters 1000 consecutivi.

VERSO IL ROLAND GARROS

Il prossimo appuntamento per il numero 1 del mondo sarà il Roland Garros, in programma dal 24 maggio al 7 giugno. Ci arriva nel migliore dei modi l’azzurro, che in questa stagione ha sempre indicato il Major parigino come l’obiettivo principale del 2026. Vista l’assenza di Alcaraz, fuori per un infortunio al polso, Sinner andrà in Francia da super favorito, per proseguire il momento di forma fantastico e “vendicare” la dolorosa finale persa lo scorso anno proprio contro lo spagnolo.