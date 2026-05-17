Internazionali d’Italia 2026: Sinner trionfa a Roma e fuga nel ranking ATP

Jannik Sinner conquista per la prima volta in carriera gli Internazionali d’Italia, superando Casper Ruud in finale e scrivendo un’altra pagina di storia del tennis mondiale. Per l’azzurro si tratta infatti del sesto Masters 1000 consecutivo vinto e del quinto in questa stagione, numeri che gli permettono anche di completare il Career Golden Masters 1000 da più giovane di sempre.
Il successo romano assume un peso enorme anche dal punto di vista della classifica ATP. Lo scorso anno Sinner aveva conquistato 650 punti grazie alla finale raggiunta al Foro Italico, poi persa contro Carlos Alcaraz: con il titolo del 2026 guadagna quindi altri 350 punti netti rispetto a quanto ottenuto dodici mesi fa.
L’altoatesino sale così a quota 14.700 punti nel ranking ATP, aumentando ulteriormente il vantaggio su Carlos Alcaraz, che scivola a 2.740 punti di distanza dalla vetta.
Uno scenario che potrebbe incidere ancora di più nelle prossime settimane. Al Roland Garros, infatti, Sinner dovrà difendere la finale raggiunta nel 2025, mentre Alcaraz – campione in carica a Parigi – non prenderà parte al torneo a causa dell’infortunio al polso e non potrà quindi difendere il titolo conquistato lo scorso anno.