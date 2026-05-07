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Sarà Ofner l’avversario di Sinner al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026

Redazione
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Jannik Sinner a Montecarlo nel 2026
Jannik Sinner - Foto Jean Catuffe/DPPI/IPA Sport 2

Sarà Sebastian Ofner l’avversario di Jannik Sinner al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. L’austriaco ha eliminato in due set lo statunitense Alex Michelsen nel suo match d’esordio al Foro Italico. Sarà il primo confronto tra Sinner e Ofner, che si scontreranno sabato 9 maggio sul Campo Centrale.

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