ATP 250 Chengdu 2026, trionfa Davidovich Fokina: sconfitto Hurkacz in finale

È Alejandro Davidovich Fokina il campione dell’ATP 250 di Chengdu 2026. Testa di serie numero due del tabellone, lo spagnolo ha sconfitto in finale Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-4 7-6(7) per conquistare il secondo titolo della sua carriera a livello di circuito maggiore dopo aver trionfato a fine giugno sull’erba di Maiorca.
Dopo aver superato in rimonta Nikoloz Basilashvili in semifinale, Davidovich Fokina era riuscito a diventare appena il terzo spagnolo a raggiungere l’ultimo atto a Chengdu dopo Albert Ramos Vinolas, sconfitto nel 2016 da Karen Khachanov, e Pablo Carreno Busta, che invece si impose nella finale del 2019 contro Alexander Bublik.
Un successo importante per il numero 28 del mondo che tornava alle gare proprio in Cina dopo oltre due mesi di stop per un infortunio alla schiena subito a metà luglio che lo aveva costretto a saltare i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e anche lo US Open.