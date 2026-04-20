Feliciano Lopez: “Infortunio Alcaraz? Roma quasi impossibile, Roland Garros in forse” (VIDEO)

“Ho avuto lo stesso infortunio al polso di Alcaraz e sono stato fermo due mesi – ha detto Feliciano Lopez ai microfoni di Radioestadio Noche -. Sarà quasi impossibile vederlo a Roma, spero che possa rientrare per il Roland Garros”. L’ex numero 12 al mondo dunque non è apparso particolarmente ottimista sulle condizioni di Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio al polso destro patito durante l’ATP 500 di Barcellona. “Non ho parlato né con lui, né con il suo medico, ma è un infortunio abbastanza comune nel tennis” ha aggiunto lo spagnolo. Alcaraz tra Roma e Parigi difenderà i 3000 punti derivanti dalle due vittorie ottenute nel 2025, sarà quindi di cruciale importanza per lui recuperare nel migliore dei modi.