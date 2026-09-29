Sinner, 91 settimane da numero 1: Zverev torna a insidiare la vetta

Jannik Sinner raggiunge la 91ª settimana in vetta alla classifica mondiale e si avvicina alle 101 settimane di Andre Agassi. La vittoria di Alexander Zverev allo US Open e il forfait dell’altoatesino all’ATP 500 di Pechino rendono però più delicata la difesa del primo posto, mentre resta ancora un’incognita il suo ritorno in campo.
Dopo la vittoria ottenuta proprio contro Zverev a Wimbledon, Sinner è rimasto fermo. Il rientro era previsto a Pechino, torneo conquistato proprio dal classe 2001 nella passata stagione, ma l’azzurro ha dato forfait. Una decisione che complica ulteriormente la situazione, anche considerando che Zverev occupa attualmente il primo posto nella Race.
La sfida per la vetta potrebbe quindi rivelarsi più equilibrata di quanto si potesse immaginare dopo l’ottimo avvio di 2026 di Sinner, protagonista di un rendimento di alto livello nei Masters 1000 della prima parte dell’anno. L’assenza dell’azzurro e i risultati ottenuti da Zverev hanno però reso meno solida la sua posizione al vertice, in vista del finale di stagione.