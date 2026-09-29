Medvedev, a Hangzhou il 24esimo titolo nella 23esima città diversa

Prosegue la curiosa statistica di Daniil Medvedev nel circuito maggiore. Il russo ha trionfato nell’ATP 250 di Hangzhou 2026 battendo in finale, la 44esima a livello ATP, l’amico e connazionale Andrey Rublev (7-5 6-4) e conquistando il 24esimo titolo della carriera, il terzo del 2026 dopo i successi nel ‘250’ di Brisbane e nel ‘500’ di Dubai. Il dato che spiazza riguarda proprio il torneo emiratino che resta l’unico in cui il moscovita è riuscito a ripetersi: Medvedev, infatti, ad Hangzhou ha “conquistato” la 23esima città differente della sua notevole carriera.

I successi del russo e l’eccezione Dubai

La carriera del classe 1996 è stata caratterizzata da alti e bassi, tipici di un giocatore con un carattere particolare come quello del russo. Singolare è anche la statistica appena citata che fa capire il livello che può raggiungere Medvedev quando è giornata, sempre con quel tocco di follia che lo contraddistingue. In carriera, il moscovita ha vinto undici ‘250’ (Sydney e Winston-Salem 2018, Sofia e San Pietroburgo 2019, Marsiglia e Maiorca 2021, Los Cabos 2022, Doha 2023, Almaty 2025, Brisbane e Hangzhou 2026) e cinque ‘500’ (Tokyo 2018, Vienna 2022, Rotterdam 2023, Dubai 2023 e 2026).

Per quanto riguarda i tornei maggiori, Medvedev ha trionfato nei Masters 1000 di Cincinnati 2018, Shanghai 2019, Parigi 2020, Toronto 2021, Miami e Roma 2023, a cui vanno aggiunti le ATP Finals del 2020 a Londra e la storica vittoria allo US Open 2021 contro Novak Djokovic.

Sulla superficie preferita e prediletta non ci sono discussioni. Di questi 24 titoli, infatti, solo due sono arrivati lontani dal cemento, ovvero le vittorie sull’erba di Maiorca e sulla terra battuta degli Internazionali d’Italia.