Musetti riparte da Tokyo: “Dopo lo US Open avevo bisogno di tempo libero”

Lorenzo Musetti ha parlato ai microfoni di ATP Media all’Ariake Colosseum, alla sua prima partecipazione in carriera all’ATP 500 di Tokyo. Il carrarino, reduce dall’ultimo Slam della stagione a Flushing Meadows, ha raccontato il periodo di pausa dopo gli US Open e le sue prime sensazioni nella capitale giapponese.

Dopo l’impegno a New York, Musetti ha scelto di concedersi qualche giorno di riposo: “Dopo gli US Open mi sono preso un po’ di tempo libero, ma penso fosse necessario per cercare di arrivare qui nella miglior condizione possibile”.

L’ex numero 5 del mondo ha poi parlato degli allenamenti svolti a Tokyo, dove ha avuto modo di lavorare sul campo centrale dell’Ariake Colosseum: “Mi sono allenato più di una volta sul Centrale, sempre con il tetto chiuso perché negli ultimi due giorni il tempo non è stato dei migliori. Ma mi sono sentito benissimo”.

Per Musetti l’esordio nel torneo giapponese sarà tutt’altro che semplice. Il classe 2002 affronterà Arthur Fery, semifinalista a Wimbledon e reduce dalla sua prima esperienza in Laver Cup, dove è stato convocato come riserva. Un eventuale successo proietterebbe poi l’italiano verso una possibile sfida contro Taylor Fritz, numero 3 del seeding.

Al di là dell’aspetto sportivo, Musetti ha raccontato anche le sue prime impressioni sulla città: “Mi sto trovando davvero bene a Tokyo. È una città davvero bella, molto grande. Mi piace molto la cultura e sono davvero desideroso di esplorare tutti i quartieri tradizionali e assaggiare la cucina tradizionale qui in Giappone”.