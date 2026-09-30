Musetti salta Tokyo per una frattura all’anulare della mano destra

La sfortunata stagione di Lorenzo Musetti sembra non avere una fine. Il carrarino ha annunciato sul suo profilo Instagram che non parteciperà all’ATP 500 di Tokyo 2026 a causa di una frattura a un dito della mano destra, rimediata durante una sessione di allenamento a poche ore dall’inizio del torneo.

Sembra una maledizione per ‘Muso’ che neanche 24 ore fa aveva rivelato di voler chiudere l’anno senza infortuni dopo i diversi problemi fisici che lo hanno tormentato in questo 2026. L’azzurro, infatti, si era ritirato a inizio anno durante i quarti di finale dell’Australian Open sopra 2 set a 0 contro Novak Djokovic (problema all’adduttore), per poi dare forfait anche al Roland Garros e Wimbledon per una lesione al retto femorale procurata durante gli Internazionali d’Italia.

Le parole di Musetti

“Purtroppo non potrò giocare a Tokyo quest’anno a causa di una piccola frattura all’anulare della mano destra che mi sono causato durante un allenamento. Sono molto dispiaciuto, soprattutto perché non vedevo l’ora di tornare a giocare davanti ai miei tifosi giapponesi e vivere ancora una volta la splendida atmosfera di Tokyo. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai – il penultimo Masters 1000 della stagione, in programma dal 7 al 18 ottobre –. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi. Spero di vedervi molto presto. A presto, Giappone!”.