Australian Open, nasce “Superfans”: sei tifosi voleranno a Melbourne per seguire i propri idoli

L’Australian Open va alla ricerca dei tifosi di tennis più appassionati al mondo. Sono ufficialmente aperte le candidature per “Superfans”, la nuova serie in stile reality prodotta da AO Originals, che porterà sei fortunati sostenitori a Melbourne in occasione dell’Australian Open 2027. Per partecipare c’è tempo fino al 7 ottobre 2026.

La domanda alla base dei provini è semplice: chi è il tuo giocatore preferito e perché sei il suo tifoso numero uno? Gli appassionati potranno inviare un video in cui raccontare la propria passione, mettendo in mostra personalità, dedizione e fedeltà nei confronti del proprio idolo. Tra le migliaia di candidature attese ne verranno selezionate sei, con i protagonisti che voleranno in Australia per vivere il torneo da una prospettiva privilegiata.

Il format avrà però una particolarità: la permanenza di ciascun superfan dipenderà direttamente dai risultati del proprio giocatore preferito. Finché il tennista continuerà a vincere, il tifoso resterà all’interno della serie. Nel momento in cui il suo idolo verrà eliminato dall’Happy Slam, terminerà anche la sua avventura nel programma. I tifosi potranno assistere agli allenamenti, scoprire il dietro le quinte del Major australiano e, naturalmente, sostenere i propri beniamini dagli spalti.

Pearce: “Vogliamo raccontare il torneo attraverso gli occhi dei tifosi”

A spiegare l’obiettivo dell’iniziativa è stato Darren Pearce, Chief Content Officer di Tennis Australia: “L’Australian Open ha una delle tifoserie più appassionate e diverse dello sport mondiale. Superfans vuole celebrare quelle persone le cui emozioni cambiano con ogni punto e ogni partita. Cerchiamo sempre nuovi modi per entrare in contatto con i fan di tutto il mondo e questa serie permetterà al pubblico di avvicinarsi all’Australian Open come mai prima d’ora, raccontando il torneo attraverso gli occhi dei tifosi stessi”.