Kyrgios esalta Sinner: “Uno dei migliori colpitori di palla che il tennis abbia mai visto”

Nick Kyrgios ha risposto a una domanda sui social riguardo alla sensazione di giocare contro Jannik Sinner, descrivendo il numero uno italiano con parole di grande elogio.

“Uno dei migliori colpitori di palla che questo sport abbia mai visto”, ha scritto l’australiano. “È una macchina assoluta da fondo campo. È in grado di trasformare la difesa in attacco con qualsiasi colpo”.

Kyrgios ha poi evidenziato i progressi di Sinner al servizio, individuando proprio in questo fondamentale l’unico vero punto debole che aveva inizialmente riscontrato nel suo gioco: “Il suo unico vero punto debole era che il servizio non gli permetteva di ottenere molti punti gratuiti. Ora è migliorato ed è diventato uno dei migliori servizi che abbiamo”.

L’australiano ha parlato anche del gioco a rete, spiegando come Sinner non fosse inizialmente naturale come alcuni dei migliori giocatori, ma abbia lavorato molto sulla transizione: “Le volée non erano così naturali come per alcuni degli altri migliori giocatori, ma ha lavorato molto sul suo gioco di transizione ed è a suo agio anche quando si sposta in avanti”.

Infine, Kyrgios ha sottolineato la capacità di Sinner di muoversi in campo nonostante la sua struttura fisica: “Si muove molto bene per essere un giocatore della sua altezza”.

E, guardando al futuro, il giudizio è ancora più netto: “Con il passare del tempo, molto probabilmente sarà ricordato come uno dei GOAT”.