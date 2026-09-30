Emma Navarro, dalla crisi al recupero: “Voglio tornare a sentirmi al 100%”

Un lungo periodo lontano dalle competizioni per ritrovare sé stessa, dopo mesi difficili segnati da fame, stanchezza, capogiri e difficoltà nella vita quotidiana. Emma Navarro ha raccontato sul proprio profilo Instagram il percorso che l’ha portata a fermarsi e a concentrarsi sulla propria salute, ripercorrendo i problemi affrontati negli ultimi anni e i progressi compiuti nel recupero.

Periodo

Il momento più difficile è arrivato alla Billie Jean King Cup del settembre 2025, quando Navarro non è riuscita a trattenere le lacrime durante la sua partita. “Sono scoppiata in lacrime in campo durante la mia partita alla Billie Jean King Cup di settembre 2025”, ha raccontato la tennista. A pesare era soprattutto la condizione fisica nella quale si trovava: “Sono stata devastata al pensiero di rappresentare il mio Paese in questo stato di sfinimento, fame e confusione”. Nonostante le difficoltà, Navarro ha provato a continuare a competere, anche in Cina, senza però riuscire a ritrovare le condizioni necessarie. “Avevo fame durante tutta la giornata, mi sentivo stordita e debole se non mangiavo, e non riuscivo a dormire tutta la notte senza che il mio corpo mi svegliasse per mangiare”, ha spiegato. Di fronte a una situazione che continuava a ripetersi, la tennista ha quindi deciso di fermarsi e affrontare il problema. “Tornata a casa mi sono posta la missione di essere trasparente sui miei sintomi e di risolvere qualsiasi cosa stesse accadendo”.

La scoperta

Nel novembre 2025, dopo aver consultato diversi professionisti, è arrivata una spiegazione. “Dopo aver consultato medici, nutrizionisti e vari specialisti, abbiamo capito che per quasi tre anni mi ero alimentata in modo insufficiente. Il mio corpo stava reagendo nell’unico modo che conosceva”. Da quel momento è iniziato un lungo percorso di recupero. “Mi sono impegnata al massimo per riprendermi. Sapevo che la strada da percorrere non sarebbe stata facile, ma ero disposta a fare qualsiasi cosa pur di tornare a sentirmi me stessa”. Nel corso dell’ultimo anno Navarro ha modificato la propria alimentazione, aumentato l’apporto energetico, effettuato prelievi e regolato la terapia farmacologica, oltre a monitorare la glicemia e annotare i sintomi. “Abbiamo lavorato per trattare adeguatamente una condizione di ipotiroidismo che era peggiorata nel tempo”, ha spiegato.

Miglioramenti

I miglioramenti sono arrivati gradualmente. “Dopo qualche mese, ho ricominciato a dormire tutta la notte con più continuità”. Poi anche gli altri sintomi hanno iniziato ad attenuarsi: “I capogiri sono svaniti. I mal di testa sono diventati sempre più rari”. Anche il ritorno all’attività fisica è stato progressivo. “Solo un paio di mesi fa, ho ricominciato a sentirmi più a mio agio in palestra, con la capacità di sentire il mio corpo che si muoveva e i miei muscoli che lavoravano”.

Cambiamenti

Il cambiamento ha coinvolto anche la sfera mentale. “La mia mente ha iniziato lentamente a tranquillizzarsi. Le mie emozioni si sono calmate. La mia lucidità mentale si è ampliata. Le mie funzioni cognitive sono migliorate”. Nelle ultime settimane Navarro ha iniziato a ritrovare anche buone sensazioni nel tennis. “Mi sono sentita di nuovo in grado di giocare a tennis tornando a essere me stessa, di vedere la palla in movimento, di muovermi senza pensare, di colpire senza dovermi dare indicazioni mentali, di gareggiare senza che questo mi prosciugasse la vita”. La tennista ha poi parlato del peso e del rapporto con il proprio corpo. “Sì, quest’anno ho preso un po’ di peso. Ma ho anche ripreso in mano la mia vita”. E ha aggiunto: “Ho imparato che non c’è numero sulla bilancia o magrezza sulle tue braccia e gambe che valga più della tua salute o del tuo benessere”. Il percorso, però, non è ancora terminato. “Mi prenderò il resto di quest’anno per perfezionare la terapia farmacologica e i protocolli di alimentazione, nella speranza di tornare a sentirmi al 100%”. Navarro non gareggerà quindi in Asia nel 2026. L’obiettivo è tornare in campo in Australia nel 2027, dopo aver dedicato questi mesi al completamento del proprio percorso di recupero.