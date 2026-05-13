Entry List Atp ‘s-Hertogenbosch 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 25o di ‘s-Hertogenbosch 2026, in programma dall’8 al 14 giugno sull’erba. Dalla terra rossa ci si sposta sui prati per il tradizionale appuntamento nei Paesi Bassi. Campione in carica è il canadese Gabriel Diallo, che lo scorso giugno conquistò il titolo ai danni del belga Zizou Bergs. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di ‘s-Hertogenbosch
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP 250 ‘s-HERTOGENBOSCH 2026
Auger-Aliassime,Felix CAN 5
Medvedev,Daniil 9
Fils,Arthur FRA 17
Norrie,Cameron GBR 19
Rinderknech,Arthur FRA 24
Griekspoor,Tallon NED 31
Humbert,Ugo FRA 33
Blockx,Alexander BEL 36
Shapovalov,Denis CAN 37
Munar,Jaume ESP 38
Bergs,Zizou BEL 39
Mannarino,Adrian FRA 45
Diallo,Gabriel CAN 46
Cilic,Marin CRO 47
Atmane,Terence FRA 51
Borges,Nuno POR 52
Hurkacz,Hubert POL 53
van de Zandschulp,Botic NED 54
ALTERNATES
1 Fucsovics,Marton (2) HUN 57
PR 2 Zhang,Zhizhen (1) CHN 60
3 Buse,Ignacio (1) PER 62
4 Brooksby,Jenson (1) USA 63
5 Collignon,Raphael (1) BEL 68
6 Kecmanovic,Miomir (1) SRB 70
7 Opelka,Reilly (1) USA 74
8 Majchrzak,Kamil (1) POL 76
9 Giron,Marcos (2) USA 77
10 Bellucci,Mattia (2) ITA 80