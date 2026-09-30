Pellegrino e il curioso episodio con Sinner: “Ero più nervoso di non fare una brutta figura con lui”

Andrea Pellegrino è stato ospite del podcast Tennis Talker, nella puntata di Players Lounge, dove ha raccontato un simpatico episodio vissuto al Foro Italico di Roma contro Jannik Sinner.

Pellegrino ha ricordato il momento del sorteggio e la tensione prima di affrontare il numero uno italiano: “Ho fatto il sorteggio e io di solito, quando sono teso, scelgo di rispondere perché almeno non prendo break al primo game. Perdo il sorteggio, ma poco dopo capisco che dovevo servire io”. Una situazione che ha aumentato ulteriormente la tensione di Pellegrini: “Il mio pensiero era di non fare doppio fallo al primo punto… e al primo ho servito un kick (ride, ndr)”.

Poi, però, il primo scambio gli ha permesso di prendere fiducia: “Il primo punto, tiro in campo e poi vedo che succede. Lui risponde, giochiamo due o tre scambi e tira il rovescio fuori. Ho detto: ‘Ca**o, ho preso break’. Poi sono andato 4-0 in tre minuti e ho pensato: stai a vedere che mi fa 6-0″. A pesare maggiormente, secondo Pellegrino, non era tanto la presenza del pubblico quanto il confronto diretto con Sinner: “Ero più nervoso di non dover fare una brutta figura con lui che di giocare davanti a 15 mila persone”.