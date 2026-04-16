Djokovic e Doncic a Madrid per Real-Stella Rossa di Eurolega (FOTO)

Novak Djokovic e Luka Doncic a Madrid per seguire l’ultima giornata di regular season di Eurolega. Il serbo e lo sloveno, volato in Spagna per ricevere trattamenti speciali per l’infortunio alla coscia sinistra patita a inizio aprile, si sono ritrovati insieme sugli spalti della Movistar Arena per osservare da vicino Real Madrid-Stella Rossa. I blancos ex squadra di Doncic, mentre lo Stella Rossa squadra di Belgrado, città di Djokovic. Match che ha visto dominare la formazione allenata da Sergio Scariolo, che si è imposta sui serbi 103-82.

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