ATP 500 Pechino 2026: Cobolli subito fuori con Safiullin

Si ferma al primo turno il cammino di Flavio Cobolli nell’ATP 500 di Pechino. Il tennista romano, nel 2025 fuori al secondo turno contro il poi finalista Learner Tien, si arrende in due set a una versione estremamente solida di Roman Safiullin. 6-3 6-2, in un’ora e 24 minuti di gioco, il punteggio finale, che spedisce il 29enne russo agli ottavi di finale del torneo cinese, dove troverà il vincente della sfida tra Andrey Rublev e Tallon Griekspoor. Prosegue l’ottimo periodo di forma del numero 84 del mondo, reduce dalla semifinale nell’ATP 250 di Hangzhou persa contro Daniil Medvedev.
Fuori al terzo turno allo US Open e in semifinale nel Masters 1000 di Cincinnati, Cobolli torna a perdere al primo turno in un torneo, dopo i ko all’esordio rimediati nell’ATP 250 di Umago (vs Burruchaga) e nel Masters 1000 di Montreal (vs Hanfmann). Il romano, numero 7 del mondo, resta in Cina in vista del Masters 1000 di Shanghai, dove nel 2025 non andò oltre il secondo turno cedendo allo spagnolo Jaume Munar.
Darderi elimina Ruud a Tokyo
Esordio positivo per Luciano Darderi nell’ATP 500 di Tokyo. Il tennista italo argentino elimina Casper Ruud, testa di serie numero 6, in due set e si prende un posto negli ottavi di finale del torneo giapponese. 7-6(3) 6-3, in un’ora e 50 minuti di gioco, il punteggio in favore di Darderi, che batte per la prima volta in carriera il norvegese, dopo la sconfitta arrivata in semifinale agli Internazionali d’Italia 2026. Prosegue la serie negativa di Ruud su cemento che – Laver Cup esclusa – rimedia il terzo ko consecutivo dopo quelli arrivati con Joao Fonseca (Masters 1000 Montreal) e Christopher O’Connell (Masters 1000 Cincinnati). Agli ottavi di finale Darderi se la vedrà con il francese Kyrian Jacquet (n.86 ATP), protagonista dell’eliminazione di Holger Rune con lo score di 6-3 6-1.