ATP 500 Tokyo 2026: Alcaraz doma Michelsen e trova Arnaldi agli ottavi

Buona la prima di Carlos Alcaraz nell’ATP 500 di Tokyo. Lo spagnolo, testa di serie numero uno del tabellone e campione in carica in Giappone, apre la difesa del titolo contro un propositivo Alex Michelsen, reduce dai quarti di finale allo US Open. Vittoria in tre set per il 23enne di Murcia, che la spunta con lo score di 7-6 4-6 6-1 in due ore e 31 minuti di gioco. Match punto a punto, con Alcaraz che ha salvato due set point nel primo parziale (sotto 5-4 15-40) e si era trovato sopra di un break nel secondo (4-2) per poi staccare la spina e farsi trascinare al terzo da Michelsen. Tanti alti e bassi e qualche calo di concentrazione di troppo per il numero tre del mondo, con dodici palle break concesse e ben cinque turni di servizio persi.

Alcaraz agli ottavi di finale se la vedrà con Matteo Arnaldi, uscito indenne dal rispettivo primo turno con il giapponese Rei Sakamoto. Sarà il terzo incontro tra Alcaraz e Arnaldi, con i precedenti tutti in favore dello spagnolo: due vittorie in due confronti, entrambi su cemento (US Open 2023 e Masters 1000 di Indian Wells 2024).

Out Fritz, avanti Tsitsipas

Si apre nel peggiore dei modi lo swing asiatico di Taylor Fritz. Lo statunitense, uscito dalla Top 10 dopo una tournée americana non esaltante, si arrende in rimonta al numero 64 del mondo Jaume Munar. 6-7(7) 6-4 6-3, in due ore e 55 minuti di gioco, lo score in favore dello spagnolo, che vince la terza partita su cemento da Wimbledon e avanza al secondo turno, dove troverà il lucky loser Jaime Faria (6-4 3-6 6-4 vs Fery).

Semifinalista allo US Open, Frances Tiafoe – testa di serie numero 2 – mette fine al torneo e alla carriera di Kei Nishikori, domando il giapponese in un’ora e 15 minuti con un periodico 6-4. Al secondo turno super sfida con il francese Arthur Fils. Prosegue la crescita su cemento di Stefanos Tsitsipas. Il greco, numero 44 del mondo e in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, piega al terzo set l’argentino Tomas Martin Etcheverry in due ore di gioco. 4-6 6-3 6-4 per Tsitsipas, che al secondo turno giocherà alla pari con il monegasco Valentin Vacherot.