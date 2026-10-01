Entry List Wta Guangzhou 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di Guangzhou 2026, in programma dal 26 ottobre al 1 novembre sui campi in cemento. Con tantissime top-30 iscritte a Tokyo, il torneo cinese deve un po’ accontentarsi in questa settimana complessa di calendario. Gli spunti di interesse in ogni caso non mancano, a partire dalla prima testa di serie Sara Bejlek che vuole proseguire il suo percorso di crescita anche a livello di ranking. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Guangzhou.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST WTA GUANGZHOU 2026
Sara Bejlek (CZE)
Daria Snigur (UKR)
Janice Tjen (INA)
Anhelina Kalinina (UKR)
Katerina Siniakova (CZE)
Zeynep Sonmez (TUR)
Paula Badosa (ESP)
Lilli Tagger (AUT)
Lanlana Tararudee (THA)
Anna Bondar (HUN)
Maria Timofeeva (UZB)
Alina Korneeva
Katie Volynets (USA)
Kaitlin Quevedo (ESP)
Panna Udvardy (HUN)
Magda Linette (POL)
Petra Marcinko (CRO)
Antonia Ruzic (CRO)
Xinyu Wang (CHN)
Sara Sorribes Tormo (ESP)
Hanne Vandewinkel (BEL)
ALTERNATES
Jil Teichmann (SUI)
Mananchaya Sawangkaew (THA)
Sinja Kraus (AUT)
Claire Liu (USA)
Simona Waltert (SUI)
Eva Lys (GER)
Polina Kudermetova (UZB)
Sofia Kenin (USA)