Paolini, subito fuori al WTA 1000 Pechino: Snigur rimonta e firma l’impresa

Jasmine Paolini saluta subito il China Open. L’azzurra viene eliminata al primo turno da Daria Snigur, capace di completare la rimonta e imporsi in tre set con il punteggio di 3-6 7-6(5) 6-2. Una sconfitta che arriva pochi giorni dopo la delusione della Billie Jean King Cup e che interrompe immediatamente il percorso della numero uno italiana nel WTA 1000 di Pechino.
Paolini parte con il piede giusto e conquista il primo set per 6-3, riuscendo a mantenere il controllo degli scambi e a costruire un vantaggio che sembra poter indirizzare la partita. Snigur, però, reagisce nel secondo parziale e porta l’azzurra al tie-break. L’ucraina classe 2002 riesce a spuntarla per 7-6(5), rimettendo completamente in equilibrio l’incontro.
Nel terzo set la spinta di Snigur non si arresta. Paolini fatica a ritrovare il rendimento mostrato nella prima frazione e l’ucraina ne approfitta per prendere il largo. Il 6-2 finale completa la rimonta e regala a Snigur una vittoria di prestigio contro l’azzurra.
Tra gli altri risultati di giornata, successo netto per Linda Noskova sul Diamond Court. La ceca supera la rumena Elena-Gabriela Ruse con un 6-4 6-1 e avanza al turno successivo.
Rimonta vincente anche per Mirra Andreeva. La classe 2007 perde il primo set contro la padrona di casa You Yuan, ma cambia completamente marcia nei due parziali successivi, nei quali concede appena due game complessivi e chiude con un doppio 6-0. Avanza anche Diana Shnaider, vittoriosa contro Janice Tjen per 6-0 6-4.