Next Gen ATP Finals, ora è ufficiale: si gioca a Reggio Calabria

Le Next Gen ATP Finals tornano ufficialmente in Italia: si giocheranno dal 9 al 13 dicembre 2026 a Reggio Calabria, presso il PalaCalafiore. La competizione dedicata ai migliori Under 20 dell’anno torna nel nostro Paese dopo il quinquennio 2017 – 2022 che ebbe Milano come sede, con la sola eccezione dell’edizione 2020 non disputata a causa del Covid-19. “Se oggi l’Italia è il Paese del tennis è perché ha avuto il coraggio di investire sul futuro prima degli altri, le Next Gen ATP Finals rappresentano il torneo del domani: qui nascono i campioni che negli anni successivi conquistano i più grandi palcoscenici del mondo” ha commentato il presidente FITP, Angelo Binaghi, come riportato da SuperTennis.

Proseguendo Binaghi ha parlato di “una scelta precisa”, vale a dire quella di “fare del tennis un motore di sviluppo per tutto il territorio nazionale, valorizzando anche aree che meritano grandi eventi internazionali”. La massima carica della Federazione Italiana Tennis e Padel ha sottolineato anche la scelta di Reggio Calabria: “È un segnale di fiducia verso il Sud, verso i giovani e verso un’Italia che continua a dimostrare di essere il punto di riferimento mondiale nell’organizzazione dei più importanti appuntamenti tennistici”.

Le Nex Gen ATP Finals al momento vedrebbero la partecipazione di Rafael Jodar, Joao Fonseca, Martin Landaluce, Federico Cinà, Joel Schwaerzler, Diego Dedura-Palomero e Moise Kouame.