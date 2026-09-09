Alcaraz ko ai quarti, il dato è storico: nessun bis allo US Open dal 2008

Carlos Alcaraz non riesce a confermarsi campione allo US Open. Il murciano, vincitore a New York nel 2025, è stato eliminato nei quarti di finale da Ben Shelton al termine di una maratona di oltre quattro ore, chiusa al quinto set dopo il super tie-break. La sconfitta di Alcaraz mantiene così intatto un dato che riguarda lo Slam newyorkese: dal 2008 nessun giocatore è riuscito a vincere lo US Open per due edizioni consecutive. L’ultimo a riuscirci è stato Roger Federer, capace addirittura di conquistare cinque titoli consecutivi tra il 2004 e il 2008.

Un dato in controtendenza rispetto agli altri tre Slam. All’Australian Open Jannik Sinner si è confermato campione nel 2025 dopo il titolo del 2024, mentre al Roland Garros Carlos Alcaraz ha conquistato due edizioni consecutive nel 2024 e nel 2025. Anche a Wimbledon Sinner ha centrato il bis, vincendo nel 2025 e confermandosi nel 2026.

A New York, invece, la striscia si interrompe ancora una volta. Alcaraz, dopo il trionfo dello scorso anno, non potrà quindi aggiungere un secondo US Open consecutivo al proprio palmarès. Sarà un nuovo campione a sollevare il trofeo del 2026.