Sinner ancora da record: supera Federer in una speciale classifica

Con la vittoria agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami 2026, Jannik Sinner ha aggiornato ulteriormente i libri dei record e delle statistiche. Maggior numero di set vinti consecutivamente a livello 1000, ma non solo. Difatti l’italiano, battendo 7-5 7-6 Alex Michelsen, è diventato il terzo giocatore della storia per percentuale di vittorie nei Masters 1000, tra coloro che hanno giocato almeno 50 match a questo livello. All’inizio del torneo Sinner era quinto in questa particolare graduatoria, ma le tre vittorie ottenute finora gli hanno consentito di superare prima Carlos Alcaraz – complice anche la sconfitta dello spagnolo al terzo turno – e poi Roger Federer.

Al momento, infatti, il numero 2 al mondo ha vinto 103 partite a livello mille e ne ha perse 29, numeri che valgono una percentuale di vittorie del 78,03%. Il dato lo colloca leggermente sopra rispetto alla leggenda svizzera, ferma al 77,91% (381-108 il suo record) e al murciano che vanta una percentuale di vittorie del 77,39%, forte di 89 vittorie e 26 sconfitte. In cima alla graduatoria restano Rafael Nadal con l’82% (410-90) e l’intramontabile Novak Djokovic con l’81,40% (420-96).

Feeling con il Sunshine Doubles

L’altra statistica impressionante di Sinner riguarda il Sunshine Doubles, dove ha una striscia di 15 partite vinte consecutivamente. Prima di lui solo altri tre tennisti erano riusciti a vincere almeno 15 match in fila tra Indian Wells e Miami: Federer, Djokovic e Alcaraz. Infatti, Jannik, non perde una partita nei primi due 100o stagionali dal 2024, quando venne eliminato da Carlos Alcaraz in semifinale ad Indian Wells.