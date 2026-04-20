Masters 1000 Madrid 2026: i percorsi di Darderi e Berrettini, tutti i possibili avversari

Matteo Berrettini si presenta al Masters 1000 di Madrid da numero 92 del mondo, con l’obiettivo di fare meglio rispetto alla scorsa stagione. Nella primavera del 2025 il suo tennis era tornato su ottimi livelli, prima dell’infortunio proprio nel torneo madrileno: allora raggiunse il terzo turno, ma fu costretto al ritiro contro Jack Draper. L’esordio quest’anno si preannuncia tutt’altro che semplice, contro Raphael Collignon, reduce da un periodo molto positivo tra il titolo Challenger di Monza e il terzo turno al Masters 1000 di Miami, risultati che gli hanno dato maggiore fiducia e consapevolezza. In caso di vittoria, per l’azzurro si aprirebbe subito un test ancora più impegnativo contro Ben Shelton, fresco vincitore dell’ATP 500 di Monaco di Baviera dopo la finale contro Flavio Cobolli.

Luciano Darderi, invece, dopo la vittoria dell’ATP 250 di Santiago de Cile ha faticato parecchio. Nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami è uscito al primo turno, così come a Monte-Carlo. Tra l’ATP 250 di Marrakech e l’ATP 500 di Monaco ha vinto solo tre partite, di cui una per walkover. Lo scorso anno al Masters 1000 di Madrid si ritirò durante il match di secondo turno contro Frances Tiafoe. Al primo turno beneficerà di un bye, mentre al secondo se la vedrà con il vincitore dell’incontro tra Juan Manuel Cerundolo e Daniel Altmaier. Al terzo turno potrebbe trovare l’altro Cerundolo, Francisco, e agli ottavi Felix Auger-Aliassime. Di seguito i tabelloni di Berrettini e Darderi

Tabellone Berrettini

Primo turno – Collignon

Secondo turno – Shelton

Terzo turno – Etcheverry

Ottavi – Vacherto

Quarti – Musetti/Lehecka

Semifinale – Sinner/de Minaur

Finale – Auger-Aliassime/Zverev/Bublik/Medvedev

Tabellone Darderi

Primo turno – bye

Secondo turno – J.M. Cerundolo/Altmaier

Terzo turno – F. Cerundolo

Ottavi – Nakashima/Auger-Aliassime

Quarti – Bublik/Ruud

Semifinale – Zverev/Medvedev

Finale – Sinner/Shelton/de Minaur/Musetti