Set consecutivi vinti nei Masters 1000: Sinner guida la classifica

È Jannik Sinner il giocatore che ha vinto più set consecutivi nei Masters 1000. L’azzurro ha inaugurato la sua striscia a Parigi 2025 e l’ha prolungata a Indian Wells 2026, vincendo entrambi i tornei (nessuno era mai riuscito a conquistarne due consecutivi senza perdere set). A Miami ha completato l’opera effettuando il sorpasso ai danni di Novak Djokovic, leader fino a qualche anno fa. Quando si interromperà questa striscia e soprattutto chi riuscirà a mettere fine al dominio dell’azzurro? Di seguito la classifica completa.

Jannik Sinner – 28*

Novak Djokovic – 24

Carlos Alcaraz – 21

Albert Costa – 20

Andy Murray – 20

Rafael Nadal – 20

*striscia aperta