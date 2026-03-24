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Set consecutivi vinti nei Masters 1000: Sinner guida la classifica

By Antonio Sepe
1 Min Read
Jannik Sinner a Indian Wells nel 2026
Jannik Sinner - Foto Charles Baus/CSM/Shutterstock

È Jannik Sinner il giocatore che ha vinto più set consecutivi nei Masters 1000. L’azzurro ha inaugurato la sua striscia a Parigi 2025 e l’ha prolungata a Indian Wells 2026, vincendo entrambi i tornei (nessuno era mai riuscito a conquistarne due consecutivi senza perdere set). A Miami ha completato l’opera effettuando il sorpasso ai danni di Novak Djokovic, leader fino a qualche anno fa. Quando si interromperà questa striscia e soprattutto chi riuscirà a mettere fine al dominio dell’azzurro? Di seguito la classifica completa.

  • Jannik Sinner – 28*
  • Novak Djokovic – 24
  • Carlos Alcaraz – 21
  • Albert Costa – 20
  • Andy Murray – 20
  • Rafael Nadal – 20

*striscia aperta

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