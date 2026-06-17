Serena Williams su Wimbledon 2026: “Wild card? Vedremo, è la domanda del momento…”

Già sicura della wild card in doppio con la sorella Venus, Serena Williams è tornata a parlare di un’eventuale partecipazione in singolare a Wimbledon 2026 a un evento in concomitanza con il WTA 500 di Berlino. Alla domanda sul suo interesse verso l’ultima wild card disponibile per il singolare femminile, la 13 volte campionessa del torneo (7 in singolare, 6 in doppio) ha scherzato, sibillina: “Oh mio dio, ci sono ancora wild card a disposizione? Sono così tante! Mi conviene andare ad allenarmi“. Ne rimangono anche due per il singolare maschile, con l’azzurro Matteo Berrettini alla finestra, a un posto dall’entrata autonoma nel tabellone principale.

Incalzata sul suo interesse a tornare allo slam londinese per la prima volta dal 2022, quando perse al primo turno contro Harmony Tan, la campionessa ha resistito, punzecchiando a sua volta l’interlocutore: “E tu saresti interessato? Mi vedi preparata per il singolare?“. Per poi chiudere: “È sicuramente la domanda del momento… dovrei mettermi subito al lavoro“.

Pare dunque che Serena Williams stia vivendo bene questo suo rientro, senza sentire obblighi, ma consapevole dell’importanza della sua presenza per il tennis. Certamente non rimane molto tempo per scoprire se l’ex numero 1 del mondo verrà aggiunta a Maja Chwalinska e le altre giocatrici britanniche alla lista delle invitate.