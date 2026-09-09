US Open 2026, Alcaraz cade al tie-break del quinto set: Shelton conquista la semifinale

È finita la corsa di Carlos Alcaraz agli US Open: il campione in carica cede nei quarti di finale a Ben Shelton al termine di un’estenuante battaglia di quattro ore e mezza, chiusa a notte fonda a New York, con il punteggio di 6-7(5) 6-1 6-3 1-6 7-6(7). Per lo spagnolo, numero tre del mondo, si tratta della prima battuta d’arresto negli Slam contro un tennista statunitense dopo 13 successi consecutivi. Shelton festeggia invece la prima vittoria in carriera contro un Top 3 e stacca il pass per la sua terza semifinale Major, dove troverà il connazionale Frances Tiafoe.
La partita
Inizio sui binari dell’equilibrio e dominato dai servizi. Alcaraz trova il break nell’undicesimo game ma si fa subito riagganciare sul 6-6. Al tie-break è comunque lui a spuntarla, recuperando da uno svantaggio di 3-5. Shelton sale però di livello approfittando del crollo dello spagnolo, troppo falloso alla battuta. Il giocatore di casa domina il secondo parziale e scappa via subito sul 3-0 nel terzo, per portarsi a condurre il match.
Alcaraz reagisce però con orgoglio, travolge l’avversario nel quarto e rinvia il verdetto al parziale decisivo. Sul 4-3 Shelton, lo spagnolo cancella tre palle break e riesce a trascinare la partita al super tie-break. Qui Alcaraz prova a scappare sul 5-3, ma subisce il rientro dello statunitense sul 6-6. Sul più bello Shelton trova l’allungo decisivo portandosi 8-6 e poi chiude i conti con un ace al primo match point.