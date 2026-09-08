Entry List Atp Masters 1000 Shanghai 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai 2026, in programma dal 7 al 18 ottobre. Penultimo appuntamento ‘1000’ della stagione, prima di quello conclusivo di Parigi. La breve ma intensa stagione sul veloce asiatico regala ogni anno qualche sorpresa, complice anche la stanchezza e gli infortuni che spesso influiscono sulla condizione di molti giocatori. Come per tutti i Masters 1000 tutti i giocatori sono iscritti d’ufficio, vedremo fino all’inizio del torneo se ci saranno o meno defezioni importanti. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp Masters 1000 Shanghai.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP MASTERS 1000 SHANGHAI 2026
Sinner,Jannik ITA 1
Zverev,Alexander GER 2
Alcaraz,Carlos ESP 3
Auger-Aliassime,Felix CAN 4
Djokovic,Novak SRB 5
Cobolli,Flavio ITA 6
de Minaur,Alex AUS 7
Medvedev,Daniil 8
Shelton,Ben USA 9
Fritz,Taylor USA 10
Fils,Arthur FRA 11
Tiafoe,Frances USA 12
Jodar,Rafael ESP 13
Musetti,Lorenzo ITA 14
PR Rune,Holger DEN 14
Tien,Learner USA 15
Bublik,Alexander KAZ 16
Nakashima,Brandon USA 17
Mensik,Jakub CZE 18
Lehecka,Jiri CZE 19
Ruud,Casper NOR 20
Paul,Tommy USA 21
Darderi,Luciano ITA 22
Vacherot,Valentin MON 23
Rublev,Andrey 24
Cerundolo,Francisco ARG 25
Fonseca,Joao BRA 26
Davidovich Fokina,Alejandro ESP 27
Tabilo,Alejandro CHI 28
Rinderknech,Arthur FRA 29
Buse,Ignacio PER 30
Humbert,Ugo FRA 31
Etcheverry,Tomas Martin ARG 32
Fery,Arthur GBR 33
Blockx,Alexander BEL 34
Norrie,Cameron GBR 35
Arnaldi,Matteo ITA 36
Bergs,Zizou BEL 37
OUT Collignon,Raphael BEL 38
Merida,Daniel ESP 39
Van Assche,Luca FRA 40
Borges,Nuno POR 41
Tirante,Thiago Agustin ARG 42
Berrettini,Matteo ITA 43
Struff,Jan-Lennard GER 44
Cerundolo,Juan Manuel ARG 45
Michelsen,Alex USA 46
Hurkacz,Hubert POL 47
Shapovalov,Denis CAN 48
Navone,Mariano ARG 49
Khachanov,Karen 50
Baez,Sebastian ARG 51
Halys,Quentin FRA 52
Tsitsipas,Stefanos GRE 53
Hanfmann,Yannick GER 54
Munar,Jaume ESP 55
Griekspoor,Tallon NED 56
Altmaier,Daniel GER 57
Machac,Tomas CZE 58
Burruchaga,Roman Andres ARG 59
Vallejo,Adolfo Daniel PAR 60
Quinn,Ethan USA 61
Moutet,Corentin FRA 62
Marozsan,Fabian HUN 63
Kecmanovic,Miomir SRB 64
Landaluce,Martin ESP 65
Carreno Busta,Pablo ESP 66
Mannarino,Adrian FRA 67
OUT Korda,Sebastian USA 68
Kopriva,Vit CZE 69
van de Zandschulp,Botic NED 70
Duckworth,James AUS 71
Faria,Jaime POR 72
Majchrzak,Kamil POL 73
Brooksby,Jenson USA 74
Royer,Valentin FRA 75
Choinski,Jan GBR 76
Ugo Carabelli,Camilo ARG 77
ALTERNATES
IN 1 Giron,Marcos (1) USA 78
IN 2 Medjedovic,Hamad (1) SRB 79
3 Svajda,Zachary (1) USA 80
4 Cilic,Marin (1) CRO 81
5 Diaz Acosta,Facundo (1) ARG 82
6 Trungelliti,Marco (1) ARG 83
7 Kovacevic,Aleksandar (1) USA 84
8 Hijikata,Rinky (1) AUS 85
9 Molcan,Alex (1) SVK 86
10 Gea,Arthur (1) FRA 87