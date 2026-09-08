Entry List Atp Masters 1000 Shanghai 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai 2026, in programma dal 7 al 18 ottobre. Penultimo appuntamento ‘1000’ della stagione, prima di quello conclusivo di Parigi. La breve ma intensa stagione sul veloce asiatico regala ogni anno qualche sorpresa, complice anche la stanchezza e gli infortuni che spesso influiscono sulla condizione di molti giocatori. Come per tutti i Masters 1000 tutti i giocatori sono iscritti d’ufficio, vedremo fino all’inizio del torneo se ci saranno o meno defezioni importanti. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp Masters 1000 Shanghai.

TUTTE LE ENTRY LIST

IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

QUI IL CALENDARIO WTA

ENTRY LIST ATP MASTERS 1000 SHANGHAI 2026

Sinner,Jannik ITA 1

Zverev,Alexander GER 2

Alcaraz,Carlos ESP 3

Auger-Aliassime,Felix CAN 4

Djokovic,Novak SRB 5

Cobolli,Flavio ITA 6

de Minaur,Alex AUS 7

Medvedev,Daniil 8

Shelton,Ben USA 9

Fritz,Taylor USA 10

Fils,Arthur FRA 11

Tiafoe,Frances USA 12

Jodar,Rafael ESP 13

Musetti,Lorenzo ITA 14

PR Rune,Holger DEN 14

Tien,Learner USA 15

Bublik,Alexander KAZ 16

Nakashima,Brandon USA 17

Mensik,Jakub CZE 18

Lehecka,Jiri CZE 19

Ruud,Casper NOR 20

Paul,Tommy USA 21

Darderi,Luciano ITA 22

Vacherot,Valentin MON 23

Rublev,Andrey 24

Cerundolo,Francisco ARG 25

Fonseca,Joao BRA 26

Davidovich Fokina,Alejandro ESP 27

Tabilo,Alejandro CHI 28

Rinderknech,Arthur FRA 29

Buse,Ignacio PER 30

Humbert,Ugo FRA 31

Etcheverry,Tomas Martin ARG 32

Fery,Arthur GBR 33

Blockx,Alexander BEL 34

Norrie,Cameron GBR 35

Arnaldi,Matteo ITA 36

Bergs,Zizou BEL 37

OUT Collignon,Raphael BEL 38

Merida,Daniel ESP 39

Van Assche,Luca FRA 40

Borges,Nuno POR 41

Tirante,Thiago Agustin ARG 42

Berrettini,Matteo ITA 43

Struff,Jan-Lennard GER 44

Cerundolo,Juan Manuel ARG 45

Michelsen,Alex USA 46

Hurkacz,Hubert POL 47

Shapovalov,Denis CAN 48

Navone,Mariano ARG 49

Khachanov,Karen 50

Baez,Sebastian ARG 51

Halys,Quentin FRA 52

Tsitsipas,Stefanos GRE 53

Hanfmann,Yannick GER 54

Munar,Jaume ESP 55

Griekspoor,Tallon NED 56

Altmaier,Daniel GER 57

Machac,Tomas CZE 58

Burruchaga,Roman Andres ARG 59

Vallejo,Adolfo Daniel PAR 60

Quinn,Ethan USA 61

Moutet,Corentin FRA 62

Marozsan,Fabian HUN 63

Kecmanovic,Miomir SRB 64

Landaluce,Martin ESP 65

Carreno Busta,Pablo ESP 66

Mannarino,Adrian FRA 67

OUT Korda,Sebastian USA 68

Kopriva,Vit CZE 69

van de Zandschulp,Botic NED 70

Duckworth,James AUS 71

Faria,Jaime POR 72

Majchrzak,Kamil POL 73

Brooksby,Jenson USA 74

Royer,Valentin FRA 75

Choinski,Jan GBR 76

Ugo Carabelli,Camilo ARG 77

ALTERNATES

IN 1 Giron,Marcos (1) USA 78

IN 2 Medjedovic,Hamad (1) SRB 79

3 Svajda,Zachary (1) USA 80

4 Cilic,Marin (1) CRO 81

5 Diaz Acosta,Facundo (1) ARG 82

6 Trungelliti,Marco (1) ARG 83

7 Kovacevic,Aleksandar (1) USA 84

8 Hijikata,Rinky (1) AUS 85

9 Molcan,Alex (1) SVK 86

10 Gea,Arthur (1) FRA 87