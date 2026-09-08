US Open 2026: Sabalenka si salva ai quarti contro Noskova

Aryna Sabalenka si salva in corner nei quarti di finale dello US Open 2026. La bielorussa, testa di serie numero uno detentrice del titolo a New York, la spunta al terzo set sulla sesta forza del seeding Linda Noskova. Sotto 4-2 nel parziale decisivo, la 28enne di Minsk reagisce di orgoglio ed elimina la campionessa in carica a Wimbledon con il punteggio di 7-6(1) 3-6 7-6(7) in due ore e 22 minuti di gioco. Sabalenka si giocherà un posto in finale con la vincente della sfida tra Jessica Pegula ed Emma Navarro.

Crolli improvvisi

Un match che sembrava tutto sommato nelle mani di Sabalenka che, dopo aver vinto un tirato primo parziale, va a palla break nel primo e nel quinto gioco del secondo set. Tre chance sciupate e subito dopo un passaggio a vuoto per il break che lancia la reazione di Noskova. A inizio terzo set la ceca traballa, ma salva una palla break in apertura e si mette al comando delle operazioni. Nel quinto game Sabalenka si spegne all’improvviso: va giù 0-30, commette un doppio fallo per poi perdere la battuta a 15 e trovarsi sotto 4-2. Noskova va avanti e sente la pressione: blackout nell’ottavo game e tutto in parità sul 4-4. I servizi tornano a funzionare da entrambe le parti e si va al match tie-break. La tensione la fa da padrona, ma ad avere la meglio è Sabalenka con un ace di seconda sul match point.

Sabalenka a caccia del primo Slam del 2026

Ko in finale all’Australian Open contro Elena Rybakina, ai quarti del Roland Garros contro Diana Shnaider e out agli ottavi a Wimbledon contro Naomi Osaka, Sabalenka prosegue la caccia al primo Slam della stagione. Messo in bacheca Sunshine Double escluso (Indian Wells+Miami), l’annata della bielorussa è stata condizionata da risultati deludenti e diverse sconfitte a sorpresa. Arrivata a New York con le uscite agli ottavi sia a Toronto (Alexandrova) che a Cincinnati (Bejlek), Sabalenka cercherà di sfatare il tabù Major all’ultima occasione del suo 2026, che rischia di vederla senza titoli Slam e senza corona di numero 1 a fine anno.