Rune annuncia il ritorno in campo: giocherà in Coppa Davis

Holger Rune è finalmente pronto al ritorno in campo. Dopo l’infortunio al tendine d’Achille subito lo scorso ottobre durante la semifinale dell’Atp 250 di Stoccarda contro Ugo Humbert, il danese ha annunciato attraverso i suoi profili social che rientrerà alle gare in occasione della Coppa Davis. L’appuntamento è fissato per il 18 settembre quando la Danimarca affronterà la Bulgaria in casa, a Copenaghen.
“Ho una bellissima notizia da darvi – le parole di Rune -. Una splendida notizia per me è che tornerò in campo la prossima settimana per la Coppa Davis a Copenaghen. Sono felicissimo, non vedo l’ora. Sono passati 11 mesi. Sono stati 11 mesi di duro lavoro e non vedo l’ora di rivedere tutti i miei tifosi, tutto il pubblico danese e tutti i fan in giro per il mondo. Mi è mancato tantissimo e tornare a giocare ricominciando proprio da casa sarà semplicemente bellissimo. Quindi, ci vediamo il 18 settembre a Copenaghen per la mia prima partita. Andiamo! Ciao a tutti“.
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