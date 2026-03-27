Entry List Wta Madrid 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Wta 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile al 3 maggio nella capitale spagnola. Stagione sulla terra rossa che dopo i due ‘500’ di Linz e Stoccarda, ora vede alzare ancor di più la posta in gioco a livello femminile con il primo dei due ‘1000’. A Madrid, sulla carta, non dovrebbe mancare nessuna. Italia al via con Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto nel main draw. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 1000 di Madrid.

IL CALENDARIO ATP COMPLETO

IL CALENDARIO WTA COMPLETO

IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026

ENTRY LIST WTA 1000 MADRID

Aryna Sabalenka — 1

Elena Rybakina (KAZ) — 2

Iga Świątek (POL) — 3

Coco Gauff (USA) — 4

Jessica Pegula (USA) — 5

Amanda Anisimova (USA) — 6

Jasmine Paolini (ITA) — 7

Elina Svitolina (UKR) — 8

Victoria Mboko (CAN) — 9

Mirra Andreeva — 10

Ekaterina Alexandrova — 11

Belinda Bencic (SUI) — 12

Linda Noskova (CZE) — 13

Karolína Muchová (CZE) — 14

Naomi Osaka (JPN) — 15

Clara Tauson (DEN) — 16

Iva Jovic (USA) — 17

Madison Keys (USA) — 18

Elise Mertens (BEL) — 19

Diana Shnaider — 20

Anna Kalinskaya — 21

Liudmila Samsonova — 22

Emma Raducanu (GBR) — 23

Jeļena Ostapenko (LAT) — 24

Leylah Fernandez (CAN) — 25

Qinwen Zheng (CHN) — 26

Emma Navarro (USA) — 27

Marta Kostyuk (UKR) — 28

Alexandra Eala (PHI) — 29

Cristina Bucșa (ESP) — 30

Maya Joint (AUS) — 31

Marie Bouzková (CZE) — 32

Maria Sakkari (GRE) — 33

Wang Xinyu (CHN) — 34

Sorana Cîrstea (ROU) — 35

Jaqueline Cristian (ROU) — 36

Magdalena Fręch (POL) — 37

Loïs Boisson (FRA) — 38

Ann Li (USA) — 39

Janice Tjen (INA) — 40

Karolína Plíšková (CZE) — PR40

Sara Bejlek (CZE) — 41

Kateřina Siniaková (CZE) — 42

Markéta Vondroušová (CZE) — 43

Elisabetta Cocciaretto (ITA) — 44

Hailey Baptiste (USA) — 45

Sofia Kenin (USA) — 46

Peyton Stearns (USA) — 47

Jessica Bouzas Maneiro (ESP) — 48

Tereza Valentová (CZE) — 49

Magda Linette (POL) — 50

McCartney Kessler (USA) — 51

Barbora Krejčíková (CZE) — 52

Laura Siegemund (GER) — 53

Dayana Yastremska (UKR) — 54

Antonia Ružić (CRO) — 55

Sonay Kartal (GBR) — 56

Veronika Kudermetova — 57

Camila Osorio (COL) — 58

Tatjana Maria (GER) — 59

Varvara Gracheva (FRA) — 60

Zhang Shuai (CHN) — 61

Elsa Jacquemot (FRA) — 62

Solana Sierra (ARG) — 63

Daria Kasatkina (AUS) — 64

Anna Bondár (HUN) — 65

Oleksandra Oliynykova (UKR) — 66

Katie Boulter (GBR) — 67

Talia Gibson (AUS) — 68

Beatriz Haddad Maia (BRA) — 69

Kimberly Birrell (AUS) — 70

Oksana Selekhmeteva — 71

Caty McNally (USA) — 72

Elena-Gabriela Ruse (ROU) — 73

Anastasia Zakharova — 74

Yulia Putintseva (KAZ) — 75