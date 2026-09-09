US Open 2026, Shelton batte Alcaraz: “È stato un match epico, il più divertente della mia carriera”

Al termine di una battaglia fisica e mentale conclusasi solamente al super tie-break del quinto set, Ben Shelton ha conquistato la seconda semifinale in carriera agli US Open dopo quella del 2023 superando Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-7(5) 6-1 6-3 1-6 7-6(7). In conferenza stampa, lo statunitense non ha nascosto la grande fatica accumulata durante il match: “È stata una guerra, una partita epica e incredibilmente fisica. Carlos è già uno dei più grandi campioni del nostro sport a soli 23 anni. È sempre divertente essere in campo contro di lui, e alcune delle giocate che s’inventa a volte sono pazzesche. Comunque sì, è stata sicuramente la partita più divertente della mia carriera“.

La svolta

Il momento di svolta dell’incontro è arrivato dopo la delusione per aver perso il primo parziale al tie-break: “Ero arrabbiato, ma avevo fatto un break nell’ultimo game prima del tie-break, e questo mi ha dato fiducia all’inizio del secondo set. Sapevo che il mio servizio sarebbe solo migliorato e, visto che avevo già regolato la risposta al punto da riuscire a strappargli la battuta, pensavo di avere buone possibilità di conquistare il secondo set. Una volta ingranato nel secondo, facendo break tre volte, è stato molto più facile giocare“.

Il fattore chiave

Uno dei fattori chiave del successo di Shelton è stata l’efficacia in risposta: “Ho risposto davvero bene e penso di essere stato intelligente nella gestione dei miei turni di risposta, facendolo scambiare molto. Ho sfruttato i suoi errori e non mi sono innervosito quando tirava un ace. Penso che riuscire a reggere il ritmo nei palleggi, avere un piano di gioco da fondo campo e metterlo in pratica mi abbia aiutato anche nella risposta“.

A fare da cornice all’impresa c’è stato il costante supporto del padre e coach di Ben nell’atmosfera unica dell’Arthur Ashe: “Per me e mio padre è stato semplicemente fantastico far parte di questa partita. Ovviamente, per il livello di tennis espresso, per la durata dell’incontro, per la lotta che c’è stata e per quanto sia stata equilibrata e combattuta dall’inizio alla fine, penso che sia qualcosa che riusciamo ad apprezzare. Che si vincesse o si perdesse, avremmo comunque avuto il sorriso sulle labbra“.