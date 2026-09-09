Tiafoe rimonta Michelsen, poi l’abbraccio: il gesto che va oltre il tennis

Alex Michelsen saluta lo US Open nel modo più doloroso possibile. L’americano, avanti di due set e arrivato a un passo dalla semifinale, si è fatto rimontare da Frances Tiafoe al termine di una battaglia durata quasi cinque ore. Una sconfitta pesantissima, che ha fatto scoppiare in lacrime il giovane statunitense.

Al termine del match, però, è arrivato uno dei momenti più belli della serata. Tiafoe ha raggiunto Michelsen e lo ha stretto in un lungo abbraccio, mettendo da parte per un attimo la gioia per la vittoria.

In conferenza stampa, Tiafoe ha poi raccontato cosa gli ha detto in quel momento: “Gli ho detto che gli capiterà di vivere ancora tantissime volte momenti come questo e che quando succederà, io sarò probabilmente su una sedia a dondolo”.

Una scena che racconta la parte più crudele e, allo stesso tempo, più umana dello sport: per uno il sogno continua, per l’altro finisce. Ma il rispetto resta.