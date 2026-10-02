Federico Cinà e la corsa alle Next Gen ATP Finals: il palermitano è quarto nella Race

Con le ATP Next Gen Finals 2026 sempre più vicine, l’obiettivo Reggio Calabria assume un’importanza sempre maggiore per Federico Cinà. Il palermitano è infatti quarto nella Race verso le Next Gen ATP Finals, con 358 punti, e continua a inseguire la qualificazione al torneo riservato ai migliori Under 20 della stagione. L’edizione 2026 si disputerà per la prima volta a Reggio Calabria, dal 9 al 13 dicembre.
Il classe 2007 ha intanto ottenuto una vittoria importante al Challenger di Jingshan, dove agli ottavi di finale ha superato lo svedese Elias Ymer con il punteggio di 3-6 6-3 6-4. Un successo che permette a Cinà di proseguire il proprio cammino nel torneo cinese e di andare a caccia di altri punti preziosi in ottica Next Gen.
Il giovane azzurro affronterà ora ai quarti di finale il turco Yanki Erel, che ha eliminato al secondo turno la testa di serie numero uno Michael Zheng. Una nuova sfida attraverso la quale Cinà proverà ad avanzare nel Challenger di Jingshan e, allo stesso tempo, a consolidare la propria posizione nella Race verso Reggio Calabria.