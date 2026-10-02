Sinner, tappa a Lione? E sui social spunta il nome di una clinica ortopedica

Jannik Sinner non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua partecipazione al Masters 1000 di Shanghai. Il numero uno al mondo, fermo ai box dalla finale vinta a Wimbledon contro Alexander Zverev, è alle prese con un infortunio al ginocchio destro che non gli ha permesso di partecipare ai tornei di Montreal e Cincinnati, allo US Open e, per ultimo, all’ATP 500 di Pechino. La sua partenza per l’Asia sembrerebbe solamente rimandata, ma le prossime ore saranno decisive per capire se Jannik sarà in grado di scendere in campo nel penultimo “1000” della stagione, in programma dal 6 al 18 ottobre.

Sinner a Lione? L’indizio social

Intanto, l’azzurro sarebbe stato avvistato a Lione. A testimoniarlo, una foto pubblicata sui social nella giornata di venerdì (ma non è certa la data in cui la foto è stata scattata) da una tifosa che l’ha incontrato al Restaurant Le Santy. Una tappa che potrebbe non essere casuale. Il ristorante si trova infatti di fronte al Centre Orthopédique Santy.

Il Centre Orthopédique Santy di Lione sembrerebbe essere una clinica di riferimento del J Medical e un’eccellenza in Europa per quanto concerne, tra gli altri, i problemi legati al ginocchio. È possibile, dunque, che prima di decidere se giocare o meno a Shanghai, Jannik possa essersi rivolto per un ulteriore consulto al Dott. Bertrand Sonnery-Cottet, uno dei principali chirurghi del policlinico.