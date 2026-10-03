ATP 500 Tokyo 2026: troppo Alcaraz per Arnaldi, lo spagnolo è ai quarti

Nel match di secondo turno dell’ATP 500 di Tokyo 2026, Matteo Arnaldi si infrange sulla testa di serie numero 1 e campione in carica Carlos Alcaraz. 7-6(6) 6-1 il punteggio in favore dello spagnolo che in 1 ora e 45 minuti stacca il pass per i quarti di finale, dove affronterà il canadese Denis Shapovalov, uscito indenne in tre set dalla sfida con il cileno Alejandro Tabilo.

Arnaldi, tra rammarichi e buoni spunti

Qualche rammarico per il sanremese che nel tie-break del primo parziale ha sprecato ben 4 set-point. Il murciano, sotto 6-2, non ha concesso più nulla all’azzurro, prima di vincere 8-6 e dominare il secondo set. Può comunque essere contento Matteo del percorso fatto nella capitale giapponese, capace di lottare per più di un’ora contro uno dei migliori giocatori del mondo, dopo due mesi difficili post Roland Garros in cui ha raggiunto una semifinale storica senza poter scendere in campo per un problema intestinale.

Alcaraz e il finale di 2026

Prosegue spedito, invece, il percorso di ‘Carlitos’ alla ricerca della forma migliore, in vista del finale di stagione. Alcaraz dovrà difendere, senza contare i 500 punti della vittoria a Tokyo dello scorso anno, 1100 punti: nel 2025 lo spagnolo è uscito al secondo turno del Masters 1000 di Parigi (10 pti) e ha raggiunto la finale alle ATP Finals (1000 pti), prima di perdere da Jannik Sinner.

Il livello mostrato dal numero 3 del mondo contro Arnaldi e, più in generale, dal ritorno dall’infortunio lascia presagire un finale di 2026 entusiasmante. L’obiettivo è quello di tornare a competere contro i rivali Alexander Zverev e Sinner e il 7 volte campione Slam avrà la possibilità di farlo nel Masters 1000 di Shanghai, al via dal 7 al 18 ottobre.