WTA 1000 Pechino 2026, Rybakina eliminata all’esordio: Charaeva passa in rimonta

Incredibile colpo di scena al WTA 100o di Pechino 2026. Eliminata all’esordio Elena Rybakina, che al suo primo match da numero uno del mondo si è arresa in rimonta all’armena Alina Charaeva con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 dopo poco più di due ore di gioco. Troppi gli errori commessi da Rybakina, tra cui spiccano i 7 doppi falli e un terzo set nel quale ha raccolto appena 6 punti in risposta.

Una sconfitta decisamente inaspettata per la kazaka che era reduce dal titolo conquistato allo US Open in finale contro Aryna Sabalenka, ma è la numero 118 del ranking WTA a staccare il pass per il terzo turno di Pechino dove ad attenderla ci sarà la britannica Sonay Kartal. Si tratta invece della vittoria più importante della carriera di Charaeva, che non aveva mai nemmeno incontrato prima una giocatrice appartenente alla Top 10. Dalla pubblicazione delle prime classifiche WTA nel 1975, l’armena diventa inoltre la giocatrice con la classifica più bassa di sempre ad aver battuto una numero uno del mondo.