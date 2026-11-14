WTA Finals 2026, Andreeva travolge Pegula e conquista un posto in finale

Mirra Andreeva supera Jessica Pegula per 6-3 6-4 e conquista la finale delle WTA Finals di Indian Wells, dove affronterà la vincente della sfida tra Linda Noskova ed Elina Svitolina. La diciannovenne russa si impone sulla numero 5 del seeding al termine di una prestazione solida e concreta, confermando l’ottimo stato di forma mostrato nel corso del torneo.

Andreeva approccia la partita nel migliore dei modi, entrando subito concentrata e trovando il ritmo giusto negli scambi. La russa gioca con grande lucidità, si dimostra cinica nei momenti importanti e sfrutta le occasioni a disposizione, riuscendo a fare la differenza nonostante qualche incertezza al servizio. Pegula prova a rimanere agganciata al match, ma fatica a trovare le contromisure al tennis della sua avversaria, che chiude il primo set sul 6-3.

Nel secondo parziale l’americana parte meglio e prova ad alzare il livello, ma con il passare dei game Andreeva riprende il controllo degli scambi. La russa approfitta anche di qualche ritardo negli spostamenti e di alcune imprecisioni di Pegula, che sembra accusare la fatica. Dopo una fase di equilibrio, Andreeva cambia marcia e trova il break del 5-3. Pegula, però, non si arrende e riesce a recuperare uno dei due break, accorciando sul 5-4. La russa non si lascia condizionare e chiude il match, conquistando il secondo set per 6-4.

La diciannovenne vola così in finale con un percorso fin qui impressionante: appena 18 game concessi alle avversarie in tutto il torneo. Mirra Andreeva la prima teenager a raggiungere le Wta Finals dai tempi di Maria Sharapova.

Le parole di Andreeva

Andreeva ha analizzato la prestazione, sottolineando soprattutto le difficoltà presentate dall’avversaria e l’importanza di mantenere il proprio atteggiamento in campo: “Non so se sia stata una partita così agevole, perché affrontavo una giocatrice che ti obbliga a lavorare su ogni punto e che rende tutto più complicato. Il mio piano era quello di renderle la vita altrettanto difficile. Ho cercato innanzitutto di rimanere aggrappata a ogni scambio e a ogni punto, mantenendo allo stesso tempo la mia aggressività e cercando di essere io a fare la partita. I miei colpi hanno funzionato e sono soprattutto contenta di aver mantenuto l’atteggiamento giusto in campo, restando concentrata e composta”.

La russa ha poi scherzato sull’eventuale premio in palio, un’automobile, considerando che deve ancora conseguire la patente: “Ci sono anche cinque persone nel mio team che possono scarrozzarmi (ride, ndr). Diciamo che ho un programma piuttosto ampio e alternativo”.