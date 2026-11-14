WTA Finals 2026, Svitolina senza pietà: la vittoria contro Noskova vale la finale

Elina Svitolina domina Linda Noskova, si impone con un netto 6-2 6-1 in poco piu di un’ora e conquista la finale delle WTA Finals di Indian Wells, dove affronterà Mirra Andreeva. La classe 1994 ucraina offre una prestazione di grande livello, lasciando pochissimo spazio alla ceca, apparsa in difficoltà per tutta la durata dell’incontro. Una vera e propria lezione di tennis da parte della tennista di Odessa, capace di imporre il proprio ritmo e sfruttare le numerose imprecisioni dell’avversaria.

L’avvio di Svitolina è subito convincente. L’ucraina prende in mano le redini dello scambio e mette costantemente in difficoltà Noskova, incapace di trovare le contromisure al ritmo imposto dall’avversaria. Il primo set si chiude sul 6-2, con numeri che fotografano bene l’andamento della partita: Svitolina conquista 35 punti contro i 25 della ceca e registra una percentuale di prime in campo del 63%, a fronte del 40% della sua avversaria. Noskova fatica soprattutto al servizio, una delle armi principali del suo tennis, commettendo diversi errori e forzando troppo nelle situazioni di gioco.

La situazione peggiora ulteriormente nel secondo parziale. Dopo aver incassato tre break nel primo set, la ceca non riesce a invertire la tendenza e finisce rapidamente fuori dalla partita. Svitolina continua a spingere, mentre Noskova perde progressivamente lucidità, mostrando anche evidenti segnali di nervosismo e arrivando a scaraventare la racchetta a terra.

Il secondo set diventa così un monologo della tennista ucraina, che concede pochissimo e chiude i primi cinque game in appena diciannove minuti. Noskova non trova più soluzioni, mentre Svitolina mantiene alta la concentrazione e non lascia alcuna possibilità di rientro alla rivale. A rendere ancora più evidente la differenza tra le due è il dato dei doppi falli: ben 10 per la ceca, contro uno soltanto dell’ucraina.

Il match si chiude con un pesante 6-1 nel secondo set. Svitolina archivia la pratica e stacca il pass per la finale, dove ad attenderla ci sarà Mirra Andreeva.

Le parole di Svitolina

“Non vedo l’ora di avere questa chance di giocarmela domani, in realtà il lavoro non è ancora completato. Non è mai concesso al nostro la possibilità di trovare il ritmo”, ha esordito la tennista di Odessa. “L’obiettivo era quello di prendere per prima l’iniziativa e dettare gli scambi con il mio gioco, sono stata brava. Sono contenta di essere riuscita”, ha aggiunto Svitolina, dando appuntamento alla finale contro Andreeva.