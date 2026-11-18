“Sento un piccolo problema, non ho intenzione di mentire. Sfortunatamente, stavo giocando benissimo e all’improvviso ho avvertito un piccolo fastidio all’ischiocrurale. Ma sono riuscito comunque a giocare davvero bene da quel momento fino alla fine del match. Ero molto concentrato su altre cose, cercavo di rimanere rilassato, di non muovermi in modo troppo aggressivo e di spingere sui miei colpi. In questo momento mi sento bene. Valuteremo con il mio team e il fisioterapista, ma il resto della giornata e la giornata di domani saranno davvero importanti”. Così Carlos Alcaraz in conferenza stampa dopo la vittoria contro Daniil Medvedev nel secondo match del gruppo Lendl alle ATP Finals 2026.

Il murciano ha subito tenuto a chiarire riguardo quel piccolo fastidio avvertito durante il match, che fortunatamente per lui non ha inciso troppo sull’andamento finale della sfida: “Meno male che ero avanti di un break, e questo mi ha permesso di stare calmo e accettare la situazione così come si è presentata. Dopo l’intervento del fisioterapista, ho cercato di giocare rilassato, senza fare movimenti sconsiderati come altre volte, cercando soprattutto di stare tranquillo”.

L’attenzione si sposta ora sul recupero in vista del prossimo impegno, con lo spagnolo che mantiene fiducia: “Non è una cosa che mi preoccupi molto, confido nel mio team. Ho un giorno e mezzo davanti che sarà importante e vedremo come andrà, ma credo davvero che potrò essere a un buon livello nella prossima partita”.

La gestione del proprio corpo

Una tranquillità che Alcaraz lega anche all’esperienza accumulata nella gestione delle difficoltà fisiche. “Non è stata esattamente la stessa situazione dell’anno scorso, ma sono momenti e situazioni che ho già vissuto. Come ho detto molte volte, sto imparando a conoscere sempre di più il mio corpo, ciò di cui ho bisogno e come affrontare certi momenti. L’esperienza di essere passato più di una volta per questo tipo di situazioni mi aiuta a gestire le cose sia durante la partita sia fuori dal campo”.

Il livello ritrovato dopo lo stop, invece, non lo sorprende: “Mi sono detto che se qualcuno è stato capace di farlo, perché non dovrei esserne capace anch’io? Abbiamo lavorato benissimo in questo periodo e sapevo che le sensazioni sarebbero state positive e che il livello sarebbe tornato, quindi sono molto contento di come sto facendo le cose, ma non sono sorpreso”.

Lo stop ha lasciato soprattutto una prospettiva diversa sul tennis e sul valore di poter competere senza problemi fisici. “L’infortunio mi ha fatto capire cosa sia davvero importante, ovvero come devo affrontare le cose e come devo vedere il tennis. Devo vederlo come un regalo: poter giocare, scendere in campo sano senza problemi e poter competere è ciò che conta davvero. Quando ti rendi conto di questo, tutto diventa più facile perché mi diverto e non sento stress in campo la maggior parte del tempo”.

Lo sguardo al prossimo futuro

Infine, uno sguardo alla striscia di vittorie, che Alcaraz vuole allungare senza perdere la consapevolezza delle difficoltà: “Le strisce positive prima o poi finiscono, sono fatte per essere interrotte, anche se cercheremo di allungarla il più possibile. Per ora le cose stanno andando molto bene, sto giocando bene e inizio le partite super concentrato, quindi cercheremo di non fermarci”.