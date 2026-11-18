Il tabellone con gli accoppiamenti e i risultati delle Finals di Coppa Davis 2026 in programma a Bologna. Cercano uno storico poker i ragazzi di Filippo Volandri, impegnati per il secondo anno di fila davanti al pubblico di casa. Ancora da testa di serie numero uno dopo i recenti successi e avendo saltato tutti i turni preliminati. L’esordio contro la Corea del Sud, poi eventualmente già un ostacolo molto più complesso contro la vincente di Repubblica Ceca-Canada in semifinale. Dall’altro lato del tabellone potenze come la Spagna e la Germania.

ITALIA-COREA IN TV

FINALS COPPA DAVIS IN TV

PROGRAMMA FINALS COPPA DAVIS

REGOLAMENTO E FORMAT

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINALS COPPA DAVIS 2026

QUARTI DI FINALE

ITALIA vs. Corea del Sud

Repubblica Ceca vs. Canada

Gran Bretagna vs. Germania

Spagna vs. Austria