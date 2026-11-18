Come seguire sulla Rai le Finals di Coppa Davis 2026 in programma a Bologna da martedì 24 a domenica 29 novembre. Stesso accordo dello scorso anno per le Finals in programma anche in quest’edizione in Italia. Ovvero, la Rai potrebbe entrare in corsa sulla competizione e trasmettere su Rai 1 semifinale e finale nel caso fosse presente la squadra di Volandri.
La RAI non possiede infatti i diritti integrali della competizione, che infatti potrà essere seguita dal primo all’ultimo punto solo su SuperTennis (che trasmetterà in esclusiva il quarto di finale Italia-Corea del Sud).
Però, nel caso l’Italia dovesse superare i quarti, allora semifinale e finale degli Azzurri verrebbero trasmesse anche su Rai 1.
PROGRAMMA FINALS COPPA DAVIS 2026 SULLA RAI
Venerdì 26 novembre: eventuale semifinale ITALIA 16 su Rai 1
Domenica 28 novembre eventuale finale ITALIA a partire dalle 15 su Rai 1