Coppa Davis 2026: tutte le nazioni qualificate e quando si giocano le Final Eight di Bologna

Dopo la fase finale di qualificazione, la Coppa Davis 2026 entrerà nel vivo con le Final Eight di Bologna. Si disputeranno dal 24 al 29 novembre e vedranno l’Italia difendere i titoli conquistati nel 2023, 2024 e 2025. Tra gli sfidanti più accreditati la Spagna di David Ferrer e Carlos Alcaraz e la Germania del neo-campione Slam Alexander Zverev. Assenti eccellenti gli Stati Uniti, usciti sconfitti 3-2 dal tie contro la Repubblica Ceca.
Tutte le qualificate alle Final Eight di Coppa Davis
- Italia
- Spagna
- Germania
- Regno Unito
- Austria
- Corea del Sud
- Repubblica Ceca
- Canada
Come funzionano le Final Eight
La fase finale della Coppa Davis 2026 si disputerà con un tabellone a eliminazione diretta, articolato in quarti di finale, semifinali e finale. Ogni confronto tra due nazionali sarà composto da un massimo di tre incontri: due singolari e, qualora il punteggio fosse sull’1-1, un doppio decisivo. Tutti i match si giocheranno al meglio dei tre set, con tie-break. La squadra che conquisterà per prima due incontri accederà al turno successivo, mentre per la formazione sconfitta il cammino terminerà immediatamente. Non saranno dunque concessi margini d’errore: per sollevare l’Insalatiera, una nazionale dovrà superare tre turni consecutivi nell’arco di pochi giorni.
Dove vedere la Coppa Davis
La Final Eight sarà trasmessa da SuperTennis e dalla piattaforma SuperTennis+, con la programmazione completa che verrà comunicata in prossimità dell’evento.