Australian Open 2026: Pegula raggiunge Rybakina in semifinale, Anisimova ko in due set

Jessica Pegula è l’ultima tennista, in ordine cronologico, a raggiungere le semifinali dell’Australian Open 2026. La 31enne di Buffalo supera per la quarta volta in altrettanti scontri diretti la connazionale Amanda Anisimova col punteggio di 6-2 7-6(1) in un’ora e trentacinque minuti di gioco. Prima semifinale in carriera raggiunta a Melbourne per la numero 6 del mondo che dopo un ottimo primo set ha subito il ritorno della numero 4 del mondo salvo poi rimontare il break di svantaggio nel secondo parziale e chiudere la contesa a proprio favore nel tie-break. Nel penultimo atto dello Slam australiano, Pegula sfiderà Elena Rybakina reduce dalla vittoria in due set contro Iga Swiatek. Totale equilibrio nelle sfide tra le due giocatrici: tre vittorie per parte. Ultimo precedente la vittoria della kazaka per 6-3 2-6 6-1 nella semifinale delle WTA Finals 2025.

PEGULA-ANISIMOVA: LA PARTITA

Parte forte Pegula nel primo set con il break a zero ottenuto in apertura. Nel terzo game Anisimova annulla una palla del doppio break e sblocca il punteggio. Straripante l’avvio di match della 31enne di Buffalo che conquista un altro break e allunga sul 4-1. Nell’ottavo gioco, la numero 6 del mondo cancella una palla break e chiude il primo parziale sul 6-2.

Nel secondo set, Anisimova riesce ad annullare tre palle break non consecutive e a far corsa di testa. Il parziale viaggia sul filo dell’equilibrio comandato dai servizi fino all’ottavo game quando la numero 4 del mondo ottiene e trasforma palla break portandosi sul 5-3. Replica immediata di Pegula che prima pareggia il conto dei break e poi riporta il parziale on serve: 5-5. Complici tre doppi falli, nell’undicesimo game nuova spallata a favore della numero 6 del mondo che però al momento di servire per il match subisce il contro break. Il tie-break è un assolo della numero 6 del mondo che si impone per 7 punti a 1 chiudendo così il match.