L’ex allenatore di Jannik Sinner, Darren Cahill, è in tribuna per seguire la partita tra Flavio Cobolli e Frances Tiafoe, valida per il secondo turno del “Gruppo Lendl” delle ATP Finals 2026. Il coach australiano è stato inquadrato dalle telecamere tra i seggiolini a bordocampo della Inalpi Arena. Dal 2027 lascerà il team di Sinner, dove Magnus Norman prenderà il suo posto. Un cambio che Cahill, in una recente conferenza stampa rilasciata insieme al tennista italiano, ha definito naturale, augurando il meglio al proprio successore.

Per quanto riguarda Cobolli, invece, nuovamente presente nel suo box l’amico Matteo Berrettini. Già in occasione della partita persa contro Daniil Medvedev, l’attuale numero 6 del mondo aveva richiesto espressamente che l’amico e collega sedesse a bordocampo assieme al suo team. Presente anche Lorenzo Sonego in tribuna, come già fatto nel match d’esordio di Cobolli.