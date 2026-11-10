Cahill: “Norman farà un lavoro strepitoso, gli porto profondo rispetto”

Darren Cahill è uscito di scena con classe sopraffina. Durante la conferenza stampa del 10 novembre 2026, l’allenatore australiano, che nel 2027 non farà più parte del team di Jannik Sinner, ha parlato così di Magnus Norman, che prenderà il suo posto: “C’è un tweet che circola sul fatto che Norman ha fatto migliorare ogni giocatore che ha allenato. Sono perfettamente d’accordo, è un allenatore fantastico e ha le idee davvero chiare, farà un lavoro incredibile con Jannik. Gli porto profondo rispetto e spero che possa creare i suoi ricordi con questo team”.

Un addio senza rimpianti

Cahill ci ha tenuto a sottolineare come Sinner abbia scelto autonomamente il suo nuovo coach. L’australiano ha ammesso: “Jannik ha scelto da solo e io sono molto contento”. Riflettendo sul proprio percorso al fianco di Jannik, l’allenatore 61enne ha detto: “Se cinque anni fa mi aveste detto che avremmo vinto 5 Slam, tutti i Masters 1000 e raggiunto il numero 1 del ranking, avrei chiesto un pezzo di carta per firmare immediatamente“.

Il bilancio è dichiaratamente positivo, come ammesso dall’australiano: “Ovviamente ci sarebbe piaciuto vincere tutto, anche il Roland Garros. Però non ci sono rimpianti, è stato un viaggio incredibile”. Un percorso durante il quale Sinner ha stupito il suo allenatore per una qualità in particolare: “Di Jannik in questi anni mi ha sorpreso la curiosità che ha per tutto, vuole cambiare, migliorare e provare qualcosa di differente. È la prima volta che vedo una cosa simile in un atleta“.

Infine, Cahill ha chiuso il suo intervento in conferenza spendendo qualche parola per elogiare l’attitudine di Sinner durante la pausa forzata dal tennis giocato: “Ogni atleta attraversa periodi di difficoltà, in questo periodo è stato estremamente paziente. Ha seguito tutti i consigli dei dottori e siamo estremamente fieri di lui“.