Sinner, conferenza stampa a Milano il 10 novembre: orario e dove seguirla

Jannik Sinner torna a parlare dopo le ultime settimane. Il numero due del mondo sarà protagonista oggi, martedì 10 novembre, di un incontro con la stampa in programma alle ore 11:00 presso la Torre Allianz di Milano, in occasione di un evento organizzato in collaborazione con il proprio sponsor.

L’attenzione sarà inevitabilmente rivolta alle condizioni dell’altoatesino e ai suoi programmi per il finale di stagione, con particolare interesse per le ultime novità dopo il forfait alle ATP Finals.

Dove vedere la conferenza stampa di Sinner in TV e streaming

Al momento non è prevista una diretta televisiva della conferenza stampa. Non è ancora stata comunicata, infatti, un’eventuale trasmissione dell’appuntamento da parte di Sky Sport o di altre emittenti. Eventuali aggiornamenti sulla copertura televisiva e sulla possibilità di seguire le parole di Sinner in diretta saranno comunicati non appena disponibili.